Football team photograph, date written on ball - 'Salcombe A.F.C. 1927 and 28 (Kingsbridge Cookworthy Museum)
East Allington filling station (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Three Canadian soldiers registering at the Beaver Club in London where soldiers on leave were looked after. January 1942. (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Beesands -Three men, all wearing braces and flat caps. (Kingsbridge Cookworthy Museum)
Kingsbridge Fair Week - 'Furry' or Floral Dance 1969. (Kingsbridge Cookworthy Museum)
